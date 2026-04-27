Андреева обыграла Бондар на решающем тай-брейке в Мадриде. Она вела 5:1 в третьем сете
Восьмая ракетка мира Мирра Андреева обыграла Анну Бондар в четвертом круге тысячника в Мадриде – 6:7(5), 6:3, 7:6(5). В третьем сете Андреева вела 5:1 с двойным брейком, а затем отдала пять геймов подряд.
Россиянка третий год подряд вышла в 1/4 финала турнира.
Кроме того, Андреева выиграла десятый матч на грунте в этом году. Ее статистика на этом покрытии в 2026-м – 10:1.
Дальше она встретится с Лейлой Фернандес.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Что не убивает, делает нас сильнее! Мирра, браво, проверка на стойкость пройдена. Конечно, хорошо бы не допускать дальше таких провалов как сегодня с 5:1 на 5:6. Но, думаю и надеюсь, это придет.
Представляю каково Бондар, быть в огне, отыграться с 5:1 до 5:6 и упустить победу. Победа есть победа. Мирре удачи. Фернандес живчик, вряд ли такое позволит.
Посмотрим)
Мирра Андреева 🐝 -- Сборная Венгрии 🇭🇺 3:0
Еще и Медвед Марожана выбил.. Так что, Россия - Венгрия 4:0
Аня Калинская всë же проиграла, так что Венгрия размочила. Даже умудрилась забить первой.
Радует, что Мирра с переходом на грунт вновь тайбрейки выигрывать стала, а то был полный швах, за год после после прошлогоднего дубля (то есть с Майами-25 по Майами-26) 4 из 16 всего взяла, но за последние три турнира - 3 из 4, так держать.
Ну у неё спад был.
Со слезами на глазах
Что характерно: слезы пролились уже после победного удара. Раньше она начинала рыдать по ходу игры и просто совершенно разваливалась. Сегодня все совсем по-другому
Те слова Мирры после 5:6 «я не чемпион, я лузер» должны вылететь из её головы, тренерский штаб вместе с психологами должны для этого сделать всё возможное
да это обычные капризы
собственно уже седьмая ракетка мира, а в чемпионской гонке вообще пятая
Мирра сегодня была явно не в порядке, тем ценее эта победа.
Было весело
То ещё веселье! Вроде уже венгерка рассыпалась, но при счёте 1:5 осознала, что терять уже нечего. Стала обострять. Рисковала несколько раз, но получилось. Ну и Мирра решила, что закончится само собой. Несколько невынужденных, двойные на подаче и 5:1 превратились в 5:6. Хорошо, что смогла вытянуть матч. Опять сама себе устроила качели. Пока нет у нее твёрдой уверенности в себе. Может появится после таких побед. Увидим завтра в игре с Фернандес.
Игра с Фернандес не показательна. Показательны игры с супертопами, а здесь из таковых Соболь и Рыба.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем