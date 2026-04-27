Андреева обыграла Бондар на решающем тай-брейке в Мадриде. Она вела 5:1 в третьем сете

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева обыграла Анну Бондар в четвертом круге тысячника в Мадриде – 6:7(5), 6:3, 7:6(5). В третьем сете Андреева вела 5:1 с двойным брейком, а затем отдала пять геймов подряд.

Россиянка третий год подряд вышла в 1/4 финала турнира.

Кроме того, Андреева выиграла десятый матч на грунте в этом году. Ее статистика на этом покрытии в 2026-м – 10:1.

Дальше она встретится с Лейлой Фернандес .