Соболенко об игре на грунте: «Сейчас я наслаждаюсь всеми покрытиями»

Арина Соболенко прокомментировала победу над Наоми Осакой в четвертом круге WTA 1000 в Мадриде – 6:7(1), 6:3, 6:2.

– Что делала Наоми, чтобы сегодня так усложнить игру?

– Она играла очень агрессивно, отлично подавала. Я немного просела по уровню в первом сете, дошла до тай-брейка, но проиграла его. Рада, что осталась в игре и боролась, пыталась найти решение в этом матче.

– Почувствовала ли ты, что прибавила в решающем сете?

– Думаю, в третьем сете мне немного повезло в паре ударов: я сразу сделала брейк и потом почувствовала, что сильно на нее давлю.

– Насколько тебе нравится грунт по сравнению с травой и хардом?

– Сейчас я наслаждаюсь всеми покрытиями. Я адаптируюсь, ищу решения, показываю разный теннис. Мне нравится нюансы игры на грунте, на харде – агрессивный теннис, на траве – подача и игра первым номером. Мне очень нравится сам процесс.

– Выход в четвертьфинал – снова отличный результат. Как тебе Мадрид в этом году?

– Каждый раз, когда выхожу на корт, я чувствую все больше поддержки. Поддержка бразильских болельщиков сегодня была невероятной, они очень вовремя начали громко за меня болеть. Думаю, это даже немного выбило Наоми из равновесия. В третьем сете это было одним из ключевых моментов.

– Дальше – Хейли Батист. Вы играли недавно. Ты заметила, что она улучшила в своей игре?

– Да, она очень хорошо сыграла в Майами , у нас был плотный матч. В целом эти условия подходят ее стилю. Она снова хорошо подает, играет агрессивно. Легко не будет, но я готова к борьбе.

