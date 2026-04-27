Медведев выиграл минимум по 10 матчей на всех «Мастерсах»
Десятая ракетка мира Даниил Медведев победил Николая Будкова Кьера в третьем круге «Мастерса» в Мадриде – 6:3, 6:2.
Медведев выиграл десятый матч в Мадриде. Он стал четвертым действующим игроком после Новака Джоковича, Александра Зверева и Григора Димитрова, одержавшим минимум по десять побед на всех девяти «Мастерсах».
В целом россиянин пятый раз вышел в 1/8 финала на этом турнире.
За выход в четвертьфинал Медведев поборется Даниэлем Вальехо или Флавио Коболли.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Думаю есть реальный шанс выйти в финал!
Но в финале мы его не увидим
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем