Медведев выиграл минимум по 10 матчей на всех «Мастерсах»

Десятая ракетка мира Даниил Медведев победил Николая Будкова Кьера в третьем круге «Мастерса» в Мадриде – 6:3, 6:2.

Медведев выиграл десятый матч в Мадриде. Он стал четвертым действующим игроком после Новака Джоковича , Александра Зверева и Григора Димитрова , одержавшим минимум по десять побед на всех девяти «Мастерсах».

В целом россиянин пятый раз вышел в 1/8 финала на этом турнире.

За выход в четвертьфинал Медведев поборется Даниэлем Вальехо или Флавио Коболли .