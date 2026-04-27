Соболенко об Осаке: «Она дает нам надежду, что можно родить ребенка, вернуться и продолжать играть на высоком уровне»
Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о Наоми Осаке после победы над японкой в четвертом круге тысячника в Мадриде – 6:7(1), 6:3, 6:2.
«Очень тяжело вернуться после беременности в таком виде спорта, как теннис. Видеть, что она снова в топ-20 и, без сомнения, движется к топ-10, – это невероятно. Она дает всем нам надежду, что можно родить ребенка, вернуться и продолжать играть на высоком уровне. Это вдохновляет», – сказала Соболенко в интервью на корте.
В июле 2023 года Осака родила дочь Шай, а в начале 2024-го вернулась в тур.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
