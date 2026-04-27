  Соболенко об Осаке: «Она дает нам надежду, что можно родить ребенка, вернуться и продолжать играть на высоком уровне»
Соболенко об Осаке: «Она дает нам надежду, что можно родить ребенка, вернуться и продолжать играть на высоком уровне»

Арина Соболенко: Осака дает надежду, что можно родить ребенка и вернуться в тур.

Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о Наоми Осаке после победы над японкой в четвертом круге тысячника в Мадриде – 6:7(1), 6:3, 6:2.

«Очень тяжело вернуться после беременности в таком виде спорта, как теннис. Видеть, что она снова в топ-20 и, без сомнения, движется к топ-10, – это невероятно. Она дает всем нам надежду, что можно родить ребенка, вернуться и продолжать играть на высоком уровне. Это вдохновляет», – сказала Соболенко в интервью на корте.

В июле 2023 года Осака родила дочь Шай, а в начале 2024-го вернулась в тур.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Пока не очень дает надежду. Но есть Клийстерс с несколькими титулами ТШБ, есть пример Свитолиной - которая уже вернулась в топ-10 и несколько раз была в полуфиналах Шлема и Азаренко с финалом ТБШ пока более показательны.
В нынешнем туре есть примеры и получше, хотя в целом и Осака неплохо держится. Но она в первую очередь показала, как полетевшая кукуха может загубить мультишлемную карьеру.
Вот как вернулась из декрета величайшая теннисистка всех времен.

Уже будучи беременной, она дошла до очередного финала Уимблдонского турнира, где проиграла Гулагонг в трёх сетах. Корт пропустила большую часть сезона 1972 года, но вернулась к соревнованиям через шесть месяцев после рождения сына и стала полуфиналисткой Открытого чемпионата США.

На следующий год Корт вернула себе звание первой ракетки мира. В этом сезоне австралийка выиграла 102 матча из 108 в 18 турнирах и в третий раз стала победительницей трёх турниров Большого шлема из четырёх в одиночном разряде за год, единственное поражение потерпев в полуфинале Уимблдонского турнира от юной Крис Эверт.
Ответ Lina Starkova
Вот как вернулась из декрета величайшая теннисистка всех времен. Уже будучи беременной, она дошла до очередного финала Уимблдонского турнира, где проиграла Гулагонг в трёх сетах. Корт пропустила большую часть сезона 1972 года, но вернулась к соревнованиям через шесть месяцев после рождения сына и стала полуфиналисткой Открытого чемпионата США. На следующий год Корт вернула себе звание первой ракетки мира. В этом сезоне австралийка выиграла 102 матча из 108 в 18 турнирах и в третий раз стала победительницей трёх турниров Большого шлема из четырёх в одиночном разряде за год, единственное поражение потерпев в полуфинале Уимблдонского турнира от юной Крис Эверт.
Правильно, ведь беременность не болезнь..
А то есть Вика Азаренко вообще надежды не давала? Или там какой-то конфликт из-за драников?
Так и бенчич молодец
Кимушка утирает слезы от таких надежд.
