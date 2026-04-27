197-я ракетка мира Плишкова – самая низкорейтинговая четвертьфиналистка в истории тысячника в Мадриде
197-я ракетка мира Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Мадриде. Она обыграла Солану Сьерру со счетом 6:4, 6:3.
Чешка стала самой низкорейтинговой четвертьфиналисткой тысячника в Мадриде с момента основания турнира в 2009 году. Ранее рекорд принадлежал Патриции Марии Циг – в 2016 году она дошла до этой стадии, находясь на 139-й строчке рейтинга.
В том же году в четвертьфинал вышли №127 Сорана Кырстя и №130 Луиза Чирико.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @OptaAce
Такая 197 ракетка многим фору даст, опыта хоть отбавляй у нее
шикарный нас ждет матч Потапова-Плишкова)
Не факт, что Потапова-Плишкова, может быть и Рыбакина-Плишкова, но матч в любом случае должен быть шикарным.
я конечно иронизирую - где Потапова и где Рыбакина - но на самом деле не удивлюсь если Настя сможет Лену пройти - Потапова сейчас показывает чуть ли не свой лучший теннис в жизни
