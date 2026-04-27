197-я ракетка мира Плишкова – самая низкорейтинговая четвертьфиналистка в истории тысячника в Мадриде

Плишкова – самая низкорейтинговая четвертьфиналистка в истории турнира в Мадриде.

197-я ракетка мира Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Мадриде. Она обыграла Солану Сьерру со счетом 6:4, 6:3.

Чешка стала самой низкорейтинговой четвертьфиналисткой тысячника в Мадриде с момента основания турнира в 2009 году. Ранее рекорд принадлежал Патриции Марии Циг – в 2016 году она дошла до этой стадии, находясь на 139-й строчке рейтинга.

В том же году в четвертьфинал вышли №127 Сорана Кырстя и №130 Луиза Чирико .