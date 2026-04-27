Циципас о победе над Меридой: «Очень приятно видеть, что я способен выступать на высоком уровне»

Циципас об игре с Меридой: я почти ничего не отдавал сопернику.

Стефанос Циципас поделился эмоциями после выхода в четвертый круг «Мастерса» в Мадриде. Грек победил Даниэля Мериду со счетом 6:4, 6:2.

– Думаю, сегодня было много позитивного. Я играл очень надежно, показывал свой теннис и постоянно оказывал серьезное давление на соперника. Очень приятно видеть, что я способен выступать на высоком уровне. Я почти ничего не отдавал сопернику. Именно поэтому сегодня со мной было так тяжело играть.

– Ранее в этом году вы говорили, что пытаетесь вновь почувствовать радость от соревнований после затяжной травмы в прошлом сезоне. Вам удалось ее вернуть?

– Когда проводишь такие матчи, борешься, находишься в правильном ментальном состоянии и постоянно ищешь возможности на корте, радость от игры приходит сама собой.

Такие моменты, независимо от результата, многому меня учат. Они помогают мне снова почувствовать связь с теннисом. Я по-настоящему люблю эту игру, когда могу открывать ее для себя с такой стороны: бить навылет, иногда ошибаться, но в целом стараться выжать максимум из каждого розыгрыша. Мне нравится придавать мячу хорошее вращение и понимать, что я действительно могу давить на соперника и мощно бить. Именно такие моменты заставляют меня наслаждаться теннисом, – сказал Циципас в интервью на корте.

Хроника падения Стефаноса Циципаса