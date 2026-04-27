Соболенко выиграла 150-й матч на турнирах WTA 1000

Первая ракетка мира Арина Соболенко победила Наоми Осаку в четвертом круге тысячника в Мадриде – 6:7(1), 6:3, 6:2.

Белоруска одержала 150-ю победу на турнирах WTA 1000. Среди действующих теннисисток больше только у Петры Квитовой – 209.

Соболенко выиграла последние 30 матчей против соперниц из-за пределов топ-10. Последнее поражение от теннисистки, не входящей в первую десятку, она потерпела от 12-й ракетки мира Аманды Анисимовой в полуфинале «Уимблдона »-2025.

В целом ее статистика в этом сезоне – 26:1.

В четвертьфинале действующая чемпионка сыграет с Хейли Батист.