Циципас впервые за год вышел в 1/8 финала «Мастерса»

80-я ракетка мира Стефанос Циципас победил Даниэля Мериду в третьем круге «Мастерса» в Мадриде – 6:4, 6:2. Грек пятый раз вышел в 1/8 финала турнира.

Циципас не доходил до этой стадии на «Мастерсах» с турнира в Монте-Карло в 2025-м. Всего он 36 раз играл в 1/8 на соревнованиях этой категории.

За выход в четвертьфинал грек поборется с действующим чемпионом Каспером Руудом .