Плишкова впервые за 5 лет выиграла четыре матча подряд на грунте

Каролина Плишкова обыграла Солану Сьерру в четвертом круге тысячника в Мадриде – 6:4, 6:3.

Чешка 28-й раз вышла в 1/4 финала турнира WTA 1000. На грунтовых тысячниках она не доходила до этой стадии после финала турнира в Риме в 2021-м.

Плишкова выиграла четыре матча подряд впервые с июня 2024-го, на грунте – с мая 2021-го.

Экс-первая ракетка мира сейчас занимает 197-ю строчку рейтинга. В живом рейтинге она идет 129-й.

За выход в полуфинал Плишкова сыграет с Еленой Рыбакиной или Анастасией Потаповой .