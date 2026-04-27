Плишкова впервые за 5 лет выиграла четыре матча подряд на грунте
Каролина Плишкова обыграла Солану Сьерру в четвертом круге тысячника в Мадриде – 6:4, 6:3.
Чешка 28-й раз вышла в 1/4 финала турнира WTA 1000. На грунтовых тысячниках она не доходила до этой стадии после финала турнира в Риме в 2021-м.
Плишкова выиграла четыре матча подряд впервые с июня 2024-го, на грунте – с мая 2021-го.
Экс-первая ракетка мира сейчас занимает 197-ю строчку рейтинга. В живом рейтинге она идет 129-й.
За выход в полуфинал Плишкова сыграет с Еленой Рыбакиной или Анастасией Потаповой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Каролина в порядке! Надеюсь, получится посмотреть еë следующий матч.
