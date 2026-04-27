Батист в матче с Бенчич сломала ракетку об колено

32-я ракетка мира Хейли Батист сломала ракетку в четвертом круге в Мадриде против Белинды Бенчич (6:1, 6:7(14), 6:3).

При счете 11:11 на тай-брейке второго сета американка допустила двойную ошибку.

После этого она трижды ударила ракеткой об корт, а потом сломала ее пополам коленом.

В итоге Батист впервые в карьере вышла в четвертьфинал на грунте.