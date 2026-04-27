Батист в матче с Бенчич сломала ракетку об колено
32-я ракетка мира Хейли Батист сломала ракетку в четвертом круге в Мадриде против Белинды Бенчич (6:1, 6:7(14), 6:3).
При счете 11:11 на тай-брейке второго сета американка допустила двойную ошибку.
После этого она трижды ударила ракеткой об корт, а потом сломала ее пополам коленом.
В итоге Батист впервые в карьере вышла в четвертьфинал на грунте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Ее брутальности позавидовали бы братья Уильямс
А это вообще законно? Я подозреваю, что после увиденного у Бенчич был шок и паническая атака, и поэтому она и проиграла.
Конечно шок, вроде в женском туре выступают, а тут Кинг-Конг двухсоткилограммовый ракетку об ногу ломает. Манарино и то с бОльшим усилием пытался сломать, а эта как будто веточку разломала
Халк крушить
Вот это эмоции!
Бегемотик разбушевался.
В итоге..помогло ей..
Как в игре лук ломают
