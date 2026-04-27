Фернандес впервые вышла в четвертьфинал тысячника на грунте и может сыграть с Андреевой

Фернандес впервые вышла в четвертьфинал тысячника на грунте.

Лейла Фернандес обыграла Энн Ли в четвертом круге тысячника в Мадриде – 6:3, 6:2.

Для 23-летней канадки это четвертый четвертьфинал на турнирах WTA 1000 в карьере и первый на грунте. Ранее она доходила до этой стадии в Гвадалахаре-2023, а также в Дохе и Цинциннати-2024.

Дальше Фернандес сыграет с Миррой Андреевой или Анной Бондар .