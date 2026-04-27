Батист вышла в четвертьфинал на втором тысячнике подряд

Хейли Батист обыграла Белинду Бенчич в четвертом круге в Мадриде – 6:1, 6:7(14), 6:3.

Американка вышла в четвертьфинал на втором тысячнике подряд. В Майами она также дошла до этой стадии, где уступила будущей чемпионке Арине Соболенко .

Батист впервые прошла так далеко на грунте. В целом для нее это будет четвертый четвертьфинал на уровне WTA .

Дальше она сыграет с Соболенко или Наоми Осакой .