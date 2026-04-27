Ходар о том, что Синнер был на его матче с Де Минауром: «Я не знал, что он смотрит»
Рафаэль Ходар прокомментировал то, что Янник Синнер присутствовал на его матче против Алекса де Минаура в Мадриде (6:3, 6:1).
«Я не знал, что он смотрит. Стараюсь концентрироваться на себе и на сопернике, который находится по другую сторону сетки», – сказал 19-летний испанец на пресс-конференции.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Corriere dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем