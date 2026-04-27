Матч Рууда и Давидовича-Фокина прервали, потому что норвежец подачей сломал сетку

Каспер Рууд сломал сетку во время матча с Алехандро Давидовичем-Фокина на «Мастерсе» в Мадриде.

В первом сете при счете 5:3 30:30 после его подачи сломалось крепление, которым внизу фиксируется сетка.

Работникам стадиона пришлось несколько минут заниматься заменой крепления.

После паузы норвежец взял сет и повел с брейком во втором.