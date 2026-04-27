Матч Рууда и Давидовича-Фокина прервали, потому что норвежец подачей сломал сетку
Каспер Рууд сломал сетку во время матча с Алехандро Давидовичем-Фокина на «Мастерсе» в Мадриде.
В первом сете при счете 5:3 30:30 после его подачи сломалось крепление, которым внизу фиксируется сетка.
Работникам стадиона пришлось несколько минут заниматься заменой крепления.
После паузы норвежец взял сет и повел с брейком во втором.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
