Молодежный итоговый турнир ATP вновь будет проходить в Италии (Бен Ротенберг)

Молодежный итоговый турнир ATP покинет Саудовскую Аравию и уже в этом году пройдет в Италии. Об этом сообщает Бен Ротенберг.

По информации источника, официальный анонс ожидается в следующем месяце.

Турнир ранее уже проводился в Милане, но в последние годы проходил в Джидде.