Молодежный итоговый турнир ATP вновь будет проходить в Италии (Бен Ротенберг)
Молодежный итоговый турнир ATP покинет Саудовскую Аравию и уже в этом году пройдет в Италии. Об этом сообщает Бен Ротенберг.
По информации источника, официальный анонс ожидается в следующем месяце.
Турнир ранее уже проводился в Милане, но в последние годы проходил в Джидде.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @BenRothenberg
Возможно, и не будет 10 мастерса, который в 2028 там планируется.