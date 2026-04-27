Рыбакина раскритиковала систему автоматического определения аутов после матча с Циньвэнь Чжэн в Мадриде
Елена Рыбакина осталась недовольна работой электронной системы фиксации аутов после победы над Циньвэнь Чжэн на турнире в Мадриде (4:6, 6:4, 6:3).
Спорный эпизод произошел во втором сете: при счете 3:4 40:0 китаянке засчитали эйс, несмотря на то, что след от мяча, по словам Рыбакиной, был в ауте.
После матча вторая ракетка мира жестко высказалась о происшествии: «Теперь я вообще не могу доверять этой системе. Там даже близко не было отметки, соответствующей тому, что показали по ТВ».
Также Рыбакина сравнила эту ситуацию с прошлогодним инцидентом в Мадриде, когда Александра Зверева оштрафовали за фотографию спорной отметки.
«Это было похоже на случай со Зверевым. Все произошло прямо перед моими глазами – невозможно было этого не увидеть. Это очень раздражает. По сути, у меня украли очко».
Несмотря на спорный эпизод, Рыбакина выиграла в трех сетах и вышла в 1/8 финала, где сыграет с Анастасией Потаповой.
делаете автоматизацию - хорошо, но оставьте право главному судье все равно менять решение при очевидных ошибках. Что за слепая вера в технологию?
иначе зачем вообще тогда судьи?
И вместо 6:2 возможных, стало 5:3. Умбер все равно слил все сам, но я не понимаю, почему система так ошибается
Дело в том, что диаметр мяча больше чем след от мяча на корте - мяч же не сплющивается до половины своего диаметра, он сплющивается значительно меньше, и именно этот след остается на земле. В то-же время компьютер генерирует проекцию мяча на корт в момент касания, т.е. точка касания за пределами корта, а проекция "задней полусферы" мяча находится над белой линией, т.е. в площади корта. Так что ошибки нет. Думаю так.
Мне кажется, внесут изменения в софт после этих моментов.