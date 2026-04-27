  • Рыбакина раскритиковала систему автоматического определения аутов после матча с Циньвэнь Чжэн в Мадриде
Елена Рыбакина осталась недовольна работой электронной системы фиксации аутов после победы над Циньвэнь Чжэн на турнире в Мадриде (4:6, 6:4, 6:3).

Спорный эпизод произошел во втором сете: при счете 3:4 40:0 китаянке засчитали эйс, несмотря на то, что след от мяча, по словам Рыбакиной, был в ауте.

После матча вторая ракетка мира жестко высказалась о происшествии: «Теперь я вообще не могу доверять этой системе. Там даже близко не было отметки, соответствующей тому, что показали по ТВ».

Также Рыбакина сравнила эту ситуацию с прошлогодним инцидентом в Мадриде, когда Александра Зверева оштрафовали за фотографию спорной отметки.

«Это было похоже на случай со Зверевым. Все произошло прямо перед моими глазами – невозможно было этого не увидеть. Это очень раздражает. По сути, у меня украли очко».

Несмотря на спорный эпизод, Рыбакина выиграла в трех сетах и вышла в 1/8 финала, где сыграет с Анастасией Потаповой.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
21 комментарий
полный бред
делаете автоматизацию - хорошо, но оставьте право главному судье все равно менять решение при очевидных ошибках. Что за слепая вера в технологию?
иначе зачем вообще тогда судьи?
Если Елена на что-то жалуется громко во время матча, то всё - нужно менять систему
Уволят систему авто фиксации также как главу вта после конфликта с Рыбакиной!
Абсолютно чёткий след аута. Интересно, а если аут будет сантиметров 10, а система сбойнёт и покажет IN, судья всё равно не слезет с вышки, потому что такие правила им установили - либо автомат, либо судья.
Кому интересно, перемотайте в конец на 2:20:38. Умбер бьет резанным и попадает под заднюю, но система выдает аут

https://vksport.m.vkvideo.ru/video-226610789_456247056

И вместо 6:2 возможных, стало 5:3. Умбер все равно слил все сам, но я не понимаю, почему система так ошибается
А вообще "глаз" убрали что ли? Раньше игроки частенько его брали, сейчас не видно.
В последние пару лет работает Hawk-Eye Live - тот же "Соколиный глаз", только автоматический и более быстрый. Теперь в режиме реального времени система смотрит каждый удар и сигналит при аутах. Поэтому игроки уже не берут челленджи, но могут просить вывести на экран конкретный эпизод, если испытывают в нем сомнение. Такое сейчас на всех крупных турнирах, даже на грунте, за исключением РГ - там по-прежнему работают линейные судьи.
Спасибо! Получается, раньше они только три раза могли взять+1, а сейчас любой, то есть не ограничено количество?
Кстати тут пересматривал концовку матча Атмана и Умбера, где были эти страшные судороги у Атмана. При 5:2 на тай-брейке второго сета в пользу Умбера система дала аут при ударе под заднюю линию, хотя мяч попал до линии. Я несколько раз пересмотрел. Там точно мяч был в корте, но очко без всяких просмотров присудили Атману и это запустило его камбэк. Там далее Умбер сам наошибался и уступил сет и матч.
А может быть просто линии криво нарисованы и на миллиметры не совпадают с линиями, которые есть в программе?
Я бы не горячился! След на корте (мяч вышел) соответствует картинке с меткой IN (то есть мяч в площадке), как это ни странно звучит.
Дело в том, что диаметр мяча больше чем след от мяча на корте - мяч же не сплющивается до половины своего диаметра, он сплющивается значительно меньше, и именно этот след остается на земле. В то-же время компьютер генерирует проекцию мяча на корт в момент касания, т.е. точка касания за пределами корта, а проекция "задней полусферы" мяча находится над белой линией, т.е. в площади корта. Так что ошибки нет. Думаю так.
Компьютер генерирует проекцию сферического мяча в момент касания как уже деформированного и засчитывает ее как последний кадр, хотя это начало события.
Мне кажется, внесут изменения в софт после этих моментов.
Там сантиметров 5 было до линии
