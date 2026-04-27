Рыбакина раскритиковала систему автоматического определения аутов после матча с Циньвэнь Чжэн в Мадриде

Рыбакина пожаловалась на систему автоматического определения аутов в Мадриде.

Елена Рыбакина осталась недовольна работой электронной системы фиксации аутов после победы над Циньвэнь Чжэн на турнире в Мадриде (4:6, 6:4, 6:3).

Спорный эпизод произошел во втором сете: при счете 3:4 40:0 китаянке засчитали эйс, несмотря на то, что след от мяча, по словам Рыбакиной, был в ауте.

После матча вторая ракетка мира жестко высказалась о происшествии: «Теперь я вообще не могу доверять этой системе. Там даже близко не было отметки, соответствующей тому, что показали по ТВ».

Также Рыбакина сравнила эту ситуацию с прошлогодним инцидентом в Мадриде, когда Александра Зверева оштрафовали за фотографию спорной отметки .

«Это было похоже на случай со Зверевым. Все произошло прямо перед моими глазами – невозможно было этого не увидеть. Это очень раздражает. По сути, у меня украли очко».

Несмотря на спорный эпизод, Рыбакина выиграла в трех сетах и вышла в 1/8 финала, где сыграет с Анастасией Потаповой .