2

Сегодня 40-летие Динары Сафиной

27 апреля исполняется 40 лет Динаре Сафиной.

Начав профессиональную карьеру в 2000 году, Сафина за 11 лет выступлений выиграла 12 одиночных и девять парных титулов, в том числе US Open-2007 в паре с Натали Деши. Трехкратная финалистка одиночных «Шлемов»: «Ролан Гаррос»-2008 и 2009 и Australian Open-2009, серебряная медалистка Олимпиады-2008.

Сафина 26 недель была первой ракеткой мира. Динара и ее старший брат Марат – единственные брат и сестра, каждый из которых был №1 в одиночном разряде. 

Осенью 2011-го Сафина объявила, что из-за хронической травмы спины на неопределенный срок берет перерыв в выступлениях, а в 2014-м официально завершила карьеру.

В прошлом году Сафина недолго работала с Дианой Шнайдер. Перед сезоном-2026 она работала с Полиной Кудерметовой, но они прекратили сотрудничество после Australian Open. В апреле Сафина помогала готовиться к грунтовому сезону Камилле Рахимовой.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoДинара Сафина
logoМарат Сафин
logoWTA
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Когда за внуками мамке пойдут ребята Сафины..
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
9 апреля, 11:44Фото
3 апреля, 09:12Фото
24 марта, 07:09
Рекомендуем
Главные новости
вчера, 21:56
вчера, 21:48
вчера, 21:44
вчера, 21:11Фото
вчера, 20:46
вчера, 19:47
вчера, 18:45Live
вчера, 19:40
вчера, 19:05
вчера, 18:35
Ко всем новостям
Последние новости
вчера, 06:24Фото
26 апреля, 19:43
25 апреля, 08:59
22 апреля, 20:02Фото
16 апреля, 20:57Фото
16 апреля, 13:07Фото
15 апреля, 16:49
5 апреля, 13:09Фото
3 апреля, 13:25
2 апреля, 09:56Фото
Рекомендуем