Сегодня 40-летие Динары Сафиной

27 апреля исполняется 40 лет Динаре Сафиной .

Начав профессиональную карьеру в 2000 году, Сафина за 11 лет выступлений выиграла 12 одиночных и девять парных титулов, в том числе US Open-2007 в паре с Натали Деши . Трехкратная финалистка одиночных «Шлемов»: «Ролан Гаррос »-2008 и 2009 и Australian Open-2009, серебряная медалистка Олимпиады-2008.

Сафина 26 недель была первой ракеткой мира. Динара и ее старший брат Марат – единственные брат и сестра, каждый из которых был №1 в одиночном разряде.

Осенью 2011-го Сафина объявила, что из-за хронической травмы спины на неопределенный срок берет перерыв в выступлениях, а в 2014-м официально завершила карьеру.

В прошлом году Сафина недолго работала с Дианой Шнайдер . Перед сезоном-2026 она работала с Полиной Кудерметовой , но они прекратили сотрудничество после Australian Open . В апреле Сафина помогала готовиться к грунтовому сезону Камилле Рахимовой .

Динара Сафина – от тоски и расстройства питания до счастья. Большое интервью