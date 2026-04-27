  • Зверев о том, что Алькарас пропустит «Ролан Гаррос»: «Он нам нужен, с ним теннис интереснее»
Зверев о том, что Алькарас пропустит «Ролан Гаррос»: «Он нам нужен, с ним теннис интереснее»

Александр Зверев высказался о том, что «Ролан Гаррос» пройдет без участия действующего чемпиона Карлоса Алькараса.

«Это печально. Печально для всего тенниса. Но, как он сам сказал, он еще очень молод и впереди у него длинная карьера – думаю, именно это он сейчас ставит в приоритет. Всегда тяжело пропускать крупные турниры. Он нам нужен, с ним теннис интереснее.

Иногда говорят, что топовые игроки рады, когда другие снимаются, но это не так. Я сам был в подобной ситуации и знаю, какое это неприятное ощущение. Желаю ему скорейшего восстановления. Надеюсь, он вернется раньше запланированного и еще сможет подумать об участии в «Ролан Гаррос». Если нет – надеюсь увидеть его полностью готовым уже на травяных турнирах». 

Также немец прокомментировал мнение, что отказ Алькараса повысит его шансы на титул в Париже.

«Да, но это неправильный взгляд на ситуацию. Я считаю, что для победы на турнире «Большого шлема» нужно обыгрывать лучших. В последние месяцы лучшим в мире был и остается Янник Синнер, и он главный фаворит. Но я не хочу, чтобы кто-то снимался. Я буду соревноваться так же, как всегда, и стремиться к победе, но лучше, когда в турнире участвуют все сильнейшие», – сказал Зверев на пресс-конференции.

Алькарас не будет защищать «Ролан Гаррос»

он нам нужен, но пусть подольше отдыхает, а если Синнер с ним в компании, то вообще кайф, сказал себе тихо Саша))
Ответ AFP1
он нам нужен, но пусть подольше отдыхает, а если Синнер с ним в компании, то вообще кайф, сказал себе тихо Саша))
Хорошо бы 😇😇
Материалы по теме
Медведев о том, что Алькарас снялся с «Ролан Гаррос»: «Теперь остальные игроки будут ощущать чуть больше давления. Но, наверное, не я»
26 апреля, 10:45
Рекомендуем
Главные новости
Андреева уступает Костюк в личных встречах перед финалом в Мадриде
вчера, 21:56
Костюк вышла в крупнейший финал в карьере, где сыграет с Андреевой
вчера, 21:48
Мадрид (WTA). Андреева вышла в финал, Потапова проиграла Костюк
вчера, 21:44
Джокович и Адетокумбо посетили матч «Олимпиакоса» и «Монако» в Евролиге
вчера, 21:11Фото
Андреева о споре с судьей из-за отметки: «На грунте было бы логично дать судье спуститься»
вчера, 20:46
Зверев пятый раз подряд вышел в полуфинал «Мастерса»
вчера, 19:47
Мадрид (ATP). Зверев обыгрывает Коболли, Синнер, Фис вышли в 1/2 финала, Рууд выбыл
вчера, 18:45Live
Андреева о настрое на финал в Мадриде: «Не считаю себя фаворитом. Я научилась не обращать внимания на рейтинг соперницы»
вчера, 19:40
Андреева о том, что провела много матчей на грунте в этом сезоне: «Чувствую себя отлично. Не могу жаловаться»
вчера, 19:05
Андреева о матче с Баптист: «При счете 5:5 чувствовала, будто хочу бежать, но как в мультиках – ноги работают, а с места не сдвинуться»
вчера, 18:35
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
вчера, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Рекомендуем