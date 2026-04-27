Зверев о том, что Алькарас пропустит «Ролан Гаррос»: «Он нам нужен, с ним теннис интереснее»

Зверев о том, что Алькарас пропустит РГ: он нам нужен, с ним теннис интереснее.

Александр Зверев высказался о том, что «Ролан Гаррос » пройдет без участия действующего чемпиона Карлоса Алькараса .

«Это печально. Печально для всего тенниса. Но, как он сам сказал, он еще очень молод и впереди у него длинная карьера – думаю, именно это он сейчас ставит в приоритет. Всегда тяжело пропускать крупные турниры. Он нам нужен, с ним теннис интереснее.

Иногда говорят, что топовые игроки рады, когда другие снимаются, но это не так. Я сам был в подобной ситуации и знаю, какое это неприятное ощущение. Желаю ему скорейшего восстановления. Надеюсь, он вернется раньше запланированного и еще сможет подумать об участии в «Ролан Гаррос». Если нет – надеюсь увидеть его полностью готовым уже на травяных турнирах».

Также немец прокомментировал мнение, что отказ Алькараса повысит его шансы на титул в Париже.

«Да, но это неправильный взгляд на ситуацию. Я считаю, что для победы на турнире «Большого шлема» нужно обыгрывать лучших. В последние месяцы лучшим в мире был и остается Янник Синнер , и он главный фаворит. Но я не хочу, чтобы кто-то снимался. Я буду соревноваться так же, как всегда, и стремиться к победе, но лучше, когда в турнире участвуют все сильнейшие», – сказал Зверев на пресс-конференции.

