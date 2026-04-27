  Гауфф о том, что игроки болеют на турнире в Мадриде: «Вроде бы в городе в целом гуляет вирус – отсюда все и идет, думаю»
Гауфф о том, что игроки болеют на турнире в Мадриде: «Вроде бы в городе в целом гуляет вирус – отсюда все и идет, думаю»

Гауфф рассказала, как чувствовала себя в матче третьего круга в Мадриде.

Коко Гауфф рассказала о своем состоянии. Американка вышла в четвертый круг в Мадриде, обыграв Сорану Кырстю со счетом 4:6, 7:5, 6:1. По ходу матча Гауфф брала медицинский перерыв, ей дали таблетки, чтобы остановить тошноту.

«Утром все было нормально. Ночью ловила странноватые ощущения: тревога, нервы – я приняла мелатонин и уснула. Я вообще с трудом понимаю, когда что-то с организмом происходит, обычно никому ничего не говорю – хотя тут точно надо было обсудить с физиотерапевтом.

В какой-то момент матча чувствовала, что я сейчас просто упаду. По ходу какого-то розыгрыша казалось, что меня вырвет прямо во время игры. Очевидно, что ходит какой-то вирус, точно не у меня одной проблемы с животом. Плюс вроде бы в городе в целом гуляет вирус – отсюда все и идет, думаю.
 
Судя по всему, напрямую это не связано с тем, что мы едим, хотя слышала такую версию. Предполагаю, от кого могла заразиться: у меня номер по соседству с другим игроком, который тоже заболел. Я до этого бывала на турнирах, где многие болели, но меня раньше никогда не касалось.

Это непросто, конечно, когда не знаешь, кто тоже болеет, а кто здоров. Я вроде бы и руки санитайзером обрабатывала, и мыла все тщательно – но иногда трудно избежать проблемы, если народу так много, и все постоянно в общих зонах», – передает слова американки корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

logoКоко Гауфф
logoMutua Madrid Open
logoWTA
