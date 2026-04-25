Мирра Андреева выиграла 9 из 10 матчей на грунте в сезоне-2026

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева обыграла Дальму Гальфи в третьем круге WTA 1000 в Мадриде со счетом 6:3, 6:2.

18-летняя россиянка четвертый год подряд вышла в 1/8 финала турнира. В 2024-м и 2025-м она дошла до 1/4 финала.

Со старта грунтового сезона Андреева выиграла девять из десяти матчей на этом покрытии. Она уступила только Елене Рыбакиной в полуфинале в Штутгарте.

Дальше Андреева сыграет с Анной Бондар.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Третья венгерка подряд будет, когда такое было?!
Ответ Toxiden
Третья венгерка подряд будет, когда такое было?!
Козни Орбана.
Ответ Доминик
Козни Орбана.
Там уже Мадьяр😁😁
Если Бондар будет при памяти (что нечасто), то матч должен быть как минимум занятным
Чемпионат Венгрии Мирра думаю должна брать, а вот дальше Лейла - в очень хорошей форме, не уверен, что наша девчонка справится
