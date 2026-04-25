Хачанов о поддержке родных на трибунах: «Старшему сыну нравится участвовать в теннисной движухе»

Карен Хачанов: я не видел детей почти два месяца.

Карен Хачанов рассказал, как его поддерживает семья на турнире в Мадриде.

Во втором круге «Мастерса» россиянин обыграл Адама Уолтона – 6:2, 6:3. На матч пришли его жена Вероника и старший сын Давид.

– Теперь ты чувствуешь ракетку? Перед турниром ты говорил, что были с этим вопросики.

– Это и был один из главных вопросов. Когда не чувствуешь ракетку, ты не можешь построить игру. Сегодня тяжело к этому придраться. Я достаточно давно не выигрывал в двух сетах.

Рад, что смог фокусироваться, тренироваться здесь эти дни со всей командой, каждый день понемногу прибавлять. Ощущения были лучше, и в принципе то, что смог добиться победы в двух сетах, дает больше позитива перед следующим матчем.

– Отличаются турниры, когда семья приезжает?

– Точно да. Мы очень давно не виделись, особенно с детьми. С Вероникой мы тоже достаточно давно не виделись – она была со мной в Барселоне до грунтового сезона. А детей я в последний раз видел, когда улетал в Индиан-Уэллс, то есть почти два месяца назад. Они точно дали большой заряд позитивной энергии.

– Расскажи про Давида. Какое у него отношение к теннису? Твой старший сын сейчас был с тобой на корте, вы расписывались на мячах.

– Не знаю, какое у него отношение к теннису. Он и сам, по-моему, не знает. Ему нравится быть на турнирах и участвовать во всей этой теннисной движухе. И, конечно же, думаю, он рад и гордится.

Плюс он растет, и здорово, что может смотреть, болеть и видеть мои матчи. Он хочет играть, только когда находится на турнирах и смотрит мои матчи. Сейчас он готов выйти и играть на этом корте. А так, мне кажется, предрасположенности к теннису у него нет.

– Он может высидеть весь матч?

– Может, ему уже шесть с половиной лет. Энергии у него очень много, но в последнее время на матчах он уже стал спокойно сидеть. Я видел, что Вероника давала ему какие-то книжки, комиксы – он периодически что-то читал, поэтому отвлекался, – сказал Хачанов в интервью «Больше!»

