Хачанов о поддержке родных на трибунах: «Старшему сыну нравится участвовать в теннисной движухе»

Карен Хачанов: я не видел детей почти два месяца.

Карен Хачанов рассказал, как его поддерживает семья на турнире в Мадриде.

Во втором круге «Мастерса» россиянин обыграл Адама Уолтона – 6:2, 6:3. На матч пришли его жена Вероника и старший сын Давид.

– Теперь ты чувствуешь ракетку? Перед турниром ты говорил, что были с этим вопросики.

– Это и был один из главных вопросов. Когда не чувствуешь ракетку, ты не можешь построить игру. Сегодня тяжело к этому придраться. Я достаточно давно не выигрывал в двух сетах.

Рад, что смог фокусироваться, тренироваться здесь эти дни со всей командой, каждый день понемногу прибавлять. Ощущения были лучше, и в принципе то, что смог добиться победы в двух сетах, дает больше позитива перед следующим матчем.

– Отличаются турниры, когда семья приезжает?

– Точно да. Мы очень давно не виделись, особенно с детьми. С Вероникой мы тоже достаточно давно не виделись – она была со мной в Барселоне до грунтового сезона. А детей я в последний раз видел, когда улетал в Индиан-Уэллс, то есть почти два месяца назад. Они точно дали большой заряд позитивной энергии.

– Расскажи про Давида. Какое у него отношение к теннису? Твой старший сын сейчас был с тобой на корте, вы расписывались на мячах.

– Не знаю, какое у него отношение к теннису. Он и сам, по-моему, не знает. Ему нравится быть на турнирах и участвовать во всей этой теннисной движухе. И, конечно же, думаю, он рад и гордится.

Плюс он растет, и здорово, что может смотреть, болеть и видеть мои матчи. Он хочет играть, только когда находится на турнирах и смотрит мои матчи. Сейчас он готов выйти и играть на этом корте. А так, мне кажется, предрасположенности к теннису у него нет.

– Он может высидеть весь матч?

– Может, ему уже шесть с половиной лет. Энергии у него очень много, но в последнее время на матчах он уже стал спокойно сидеть. Я видел, что Вероника давала ему какие-то книжки, комиксы – он периодически что-то читал, поэтому отвлекался, – сказал Хачанов в интервью «Больше!»

Интервью c тренером Карена Хачанова: когда правильно орать и чему научился у Сафина

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал «Больше!»
Дети это счастье
Рекомендуем
Главные новости
Медведев о том, что отказался тренироваться на корте на «Сантьяго Бернабеу»: «Страшно, что будет другой отскок и покрытие»
28 минут назад
Мадрид (ATP). 4-й круг. Медведев сыграет с Коболли, Синнер – с Норри, Рууд поборется с Циципасом, Зверев – с Меньшиком
29 минут назад
Хачанов о поражении от Меньшика: «Когда выходишь с корта, думаешь: «Да пошло все куда подальше»
50 минут назад
Мадрид (WTA). 1/4 финала. Андреева встретится с Фернандес, Соболенко – с Батист, Потапова поборется с Плишковой
сегодня, 06:11
Андреева о том, что хотела бы улучшить перед матчем с Фернандес: «Нужно играть более активно»
вчера, 22:24
Потапова победила Рыбакину и впервые с марта 2024-го вышла в 1/4 финала тысячника
вчера, 22:21
Мадрид (WTA). Андреева, Соболенко, Костюк вышли в 1/4 финала, Рыбакина, Гауфф, Бенчич выбыли
вчера, 22:05
Флавио Коболли: «Медведев – один из лучших игроков в туре, поэтому завтра я должен быть безупречен»
вчера, 21:45
Меньшик в матче с Хачановым выиграл тай-брейк из 24 очков и впервые за год вышел в 1/8 финала «Мастерса»
вчера, 21:10
Мадрид (ATP). Медведев, Синнер, Зверев, Рууд, Циципас, Коболли вышли в 4-й круг, Хачанов, Оже-Альяссим выбыли
вчера, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Рекомендуем