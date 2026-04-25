  Моресмо о том, что Алькарас пропустит «Ролан Гаррос»: «Мы немного разочарованы, но турнир будет жить дальше»
Моресмо о том, что Алькарас пропустит «Ролан Гаррос»: «Мы немного разочарованы, но турнир будет жить дальше»

Амели Моресмо: сейчас для Алькараса наступил непростой момент.

Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо отреагировала на то, что действующий чемпион Карлос Алькарас не сыграет на турнире.

Ранее испанец сообщил, что пропустит «Мастерс» в Риме и грунтовый «Большой шлем» из-за травмы запястья.

«Прежде всего, нужно подумать об Алькарасе, который принял, безусловно, очень сложное для себя решение. Мы знаем, насколько для него важен «Ролан Гаррос». Я представляю, насколько ему было трудно прийти к такому выбору.

Конечно, мы немного разочарованы его отсутствием, особенно с учетом того, что произошло в прошлом году, – той невероятной финальной встречи. Но турнир будет жить дальше – появятся новые истории, возможно, новые имена, которые тоже заявят о себе.

Такова жизнь, таков спорт. Здесь очень высокие требования и крайне плотный календарь. К сожалению, сейчас для Карлоса наступил непростой момент, но я думаю, что он сможет довольно быстро вернуться в форму».

Алькарас не будет защищать «Ролан Гаррос»

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: lequipe.fr
