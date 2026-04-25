Шнайдер проиграла 8 из 9 матчей против топ-20 в этом сезоне
Диана Шнайдер уступила 12-й ракетке мира Белинде Бенчич в третьем круге тысячника в Мадриде – 2:6, 6:7(6).
Во втором сете россиянка отыгралась с 0:4, но уступила на тай-брейке.
№19 в мире проиграла восемь из девяти матчей соперницам из топ-20 в этом году. Единственную победу она одержала в четвертьфинале турнира в Аделаиде, обыграв Эмму Наварро. В целом статистика россиянки против топ-20 – 10:24.
В прошлом году Шнайдер дошла до 1/8 финала турнира.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Подача не представляет сложностей соперницам, хотя паддачи киком у нее сегодня получадись неплохо , только почему то она перестала их в концовуе подавать. плюс видно, что Диана ногами не дорабатвает, поздно стартует у мячу. Думаю, что офп не достаточно. Вообще весело было слушать баина. Мне кажется Диане меньше надо рефлексировать и больше делать. И еще она слишуом добраяна корте и свое растройство выплесктевает на себя, вон как Бенчич рвала, готова была взглядом Диану испепелить.
для парного тенниса сойдет но не для одиночки