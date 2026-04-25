Шнайдер проиграла 8 из 9 матчей против топ-20 в этом сезоне

Диана Шнайдер уступила 12-й ракетке мира Белинде Бенчич в третьем круге тысячника в Мадриде – 2:6, 6:7(6).

Во втором сете россиянка отыгралась с 0:4, но уступила на тай-брейке.

№19 в мире проиграла восемь из девяти матчей соперницам из топ-20 в этом году. Единственную победу она одержала в четвертьфинале турнира в Аделаиде, обыграв Эмму Наварро . В целом статистика россиянки против топ-20 – 10:24.

В прошлом году Шнайдер дошла до 1/8 финала турнира.