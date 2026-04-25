Шнайдер проиграла 8 из 9 матчей против топ-20 в этом сезоне

Диана Шнайдер уступила 12-й ракетке мира Белинде Бенчич в третьем круге тысячника в Мадриде – 2:6, 6:7(6).

Во втором сете россиянка отыгралась с 0:4, но уступила на тай-брейке.

№19 в мире проиграла восемь из девяти матчей соперницам из топ-20 в этом году. Единственную победу она одержала в четвертьфинале турнира в Аделаиде, обыграв Эмму Наварро. В целом статистика россиянки против топ-20 – 10:24.

В прошлом году Шнайдер дошла до 1/8 финала турнира.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
То есть Диана еще и в рейтинге опустится.
Подача не представляет сложностей соперницам, хотя паддачи киком у нее сегодня получадись неплохо , только почему то она перестала их в концовуе подавать. плюс видно, что Диана ногами не дорабатвает, поздно стартует у мячу. Думаю, что офп не достаточно. Вообще весело было слушать баина. Мне кажется Диане меньше надо рефлексировать и больше делать. И еще она слишуом добраяна корте и свое растройство выплесктевает на себя, вон как Бенчич рвала, готова была взглядом Диану испепелить.
ну с её весом то не удивительно, что она не успевает подходить к мячам
для парного тенниса сойдет но не для одиночки
Она стройная для своего телосложения. И в 2024 году она была толще в 2 раза, а бегала получше
Занятный матч. Шнайдер летела 2-6 0-4 и 15-40 на своей подаче, и тут у неё всё стало залетать. А после того, как на матчболе у Бенчич у Дианы мяч через сетку перевалился, с таким везением матч выигрывать надо. Но тут ответка -- при счёте 6-6 на тай-брейке после удара Бенчич на стороне Шнайдер мяч не отскочил.
