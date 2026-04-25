Хачанов четвертый год подряд вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

16-я ракетка мира Карен Хачанов победил Адама Уолтона во втором раунде «Мастерса» в Мадриде – 6:2, 6:3.

Россиянин четвертый год подряд вышел в третий круг этого турнира. В 2023-м он дошел до 1/4 финала.

Кроме того, Хачанов одержал первую победу на грунте в этом сезоне. Ранее он уступил на старте турниров в Барселоне и Монте-Карло.

Дальше он поборется с победителем матча Мартин Дамм – Якуб Меньшик .