Хачанов четвертый год подряд вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
16-я ракетка мира Карен Хачанов победил Адама Уолтона во втором раунде «Мастерса» в Мадриде – 6:2, 6:3.
Россиянин четвертый год подряд вышел в третий круг этого турнира. В 2023-м он дошел до 1/4 финала.
Кроме того, Хачанов одержал первую победу на грунте в этом сезоне. Ранее он уступил на старте турниров в Барселоне и Монте-Карло.
Дальше он поборется с победителем матча Мартин Дамм – Якуб Меньшик.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Молодец, первый шаг сделан!
