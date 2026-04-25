Чилич об уровне игры Фонсеки: «Он уже очень близко к Алькарасу и Синнеру»

Марин Чилич оценил уровень игры 19-летнего Жоао Фонсеки .

В этом сезоне бразилец уступил Карлосу Алькарасу в Майами со счетом 4:6, 4:6, а на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс проиграл Яннику Синнеру – 6:7(6), 6:7(4).

«Помню, как Жоао в прошлом году в Мадриде подошел ко мне и сказал: «Давай покажу тебе фото, которое мы сделали восемь лет назад, когда я был еще маленьким». Очень приятно видеть, что молодые игроки вдохновляются теннисистами из прошлых поколений.

У него есть игра и отличные удары – мощная подача и форхенд. Жоао все еще развивается. В матчах с Синнером и Алькарасом он показал, что играет на очень хорошем уровне. Он уже очень близко к ним, и у него, безусловно, огромный потенциал.

Нужно продолжать работать и становиться лучше, но я верю, что очень скоро он будет на вершине».

