Алькарас планирует вернуться к июньскому турниру в Queen’s Club (COPE)

Карлос Алькарас хочет восстановиться к середине июня и сыграть на ATP 500 в Queen’s Club, сообщил журналист COPE Анхель Гарсия Муньис.

«Турнир в Queen’s Club и «Уимблдон » – его цели. Он хочет успеть восстановиться к пятисотнику, чтобы подготовиться к «Уимблдону». С момента травмы прошло бы 62 дня.

Не было смысла рисковать и объявлять это заранее – в команде Карлоса это понимают. Они говорят, что он настроен позитивно и верит, что станет еще сильнее. Карлос планирует активно работать над всем, что не связано с запястьем: над физикой, движением, общим состоянием. То есть будет развивать все остальное, чтобы вернуться максимально готовым.

Травма, судя по всему, не очень тяжелая – речь о воспалении сухожилия. Это болезненно, но не считается опасной травмой. Это не случай, когда оно надорвано, как было у Рафы [Надаля ], из-за чего он выбыл на длительный срок. Но при этом врачи видят, что прогресс идет медленно».

ATP 500 в Лондоне пройдет с 15 по 21 июня. Алькарас – действующий чемпион турнира.

Алькарас не будет защищать «Ролан Гаррос»