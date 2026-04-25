Медведев о срывах во время матчей: «Теннис и жизнь вне корта – разные вещи. Я могу быть спокойным и добрым человеком»
Десятая ракетка мира Даниил Медведев высказался о своем поведении на корте.
«Когда мне кто-то нравится, я стараюсь читать и узнавать о нем как можно больше. Так я лучше его понимаю. Думаю, люди делают так же. Они видят меня на корте и думают: «Он злится, он странный, мне это не нравится». Но в жизни это не так. Это самое большое заблуждение людей обо мне.
Для меня теннис и жизнь вне корта – разные вещи. В обычной жизни я могу быть спокойным и добрым человеком».
47 секунд буйства, которые стоили Медведеву 6000 евро
Трэш-Медведев вернулся: в Роттердаме обругал мячи, разбил ракетку, опять описал минет
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: abc.es
