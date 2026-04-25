Рублев об игре Копршивы в Мадриде: «У него залетело все, что можно и нельзя»

Андрей Рублев отреагировал на поражение от 66-й ракетки мира Вита Копршивы во втором круге «Мастерса» в Мадриде – 3:6, 4:6.

– Как себя чувствуешь? Что сегодня не получилось? Как думаешь, успел ли ты адаптироваться к условиям Мадрида после Барселоны?

– Чувствую себя нормально, адаптироваться успел. Для себя, для первого круга, не могу сказать, что как-то плохо играл. Помню, как выступал в прошлые годы – очень тяжело давалось. Сегодня был день соперника – у него залетело все, что можно и нельзя.

– Он тебя удивил своим уровнем сегодня?

– Не уровнем удивил, а просто тем, что сегодня был его день. Он попадал со всех позиций – такое бывает. Последний гейм был более-менее нормальный, и там были шансы, но не получилось вернуться.

– Марата [Сафина] не было с тобой в Барселоне и здесь. На тебя это как-то влияет? И общаетесь ли вы ежедневно?

– Это никак не влияет. Мы общаемся, он мне подсказывает.

– А что вообще изменилось в тебе как в личности и как в теннисисте с 2024 года, когда ты здесь выиграл?

– Спокойнее стал и поумнее.

– До Рима остается еще довольно много времени. Что планируешь делать?

– Отдохну пару дней и буду готовиться, – сказал Рублев в интервью BB Tennis.

«Молчать и играть, играть и молчать». Рублев пробует, но что толку?