Гауфф о разгроме Жанжан: «Сегодня я хорошо подавала – это было ключевым фактором»
Третья ракетка мира Коко Гауфф прокомментировала победу над Леолией Жанжан во втором круге тысячника в Мадриде – 6:3, 6:0.
Американка впервые с октября провела матч без двойных ошибок.
«С ней непросто играть. У нее совсем другой ритм по сравнению с большинством теннисисток, поэтому нужно было привыкать. Сегодня мне пришлось очень много бить бэкхендов в прыжке – обычно я делаю один-два таких удара за матч, а сегодня приходилось играть так почти каждый мяч. Для меня это было непривычно.
Думаю, сегодня я хорошо подавала, а это, как мне кажется, было ключевым фактором».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: wtatennis.com
