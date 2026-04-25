Гауфф о разгроме Жанжан: «Сегодня я хорошо подавала – это было ключевым фактором»

Третья ракетка мира Коко Гауфф прокомментировала победу над Леолией Жанжан во втором круге тысячника в Мадриде – 6:3, 6:0.

Американка впервые с октября провела матч без двойных ошибок.

«С ней непросто играть. У нее совсем другой ритм по сравнению с большинством теннисисток, поэтому нужно было привыкать. Сегодня мне пришлось очень много бить бэкхендов в прыжке – обычно я делаю один-два таких удара за матч, а сегодня приходилось играть так почти каждый мяч. Для меня это было непривычно.

Думаю, сегодня я хорошо подавала, а это, как мне кажется, было ключевым фактором».

