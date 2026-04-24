Любичич о форхенде Фиса: «Иногда он даже мощнее Алькараса»

Экс-третья ракетка мира Иван Любичич высказался о прогрессе Артура Фиса . На прошлой неделе француз взял титул в Барселоне.

В чемпионской гонке Фис идет шестым.

«Его форхенд быстрее и он крутит мяч значительно сильнее, чем кто-либо еще в туре – иногда даже мощнее Алькараса. Иметь такой мощный удар – это большое преимущество, он дает огромную уверенность, особенно на грунте. Именно поэтому я считаю, что грунт – его лучшее покрытие», – сказал бывший тренер Роджера Федерера .