Любичич о форхенде Фиса: «Иногда он даже мощнее Алькараса»
Экс-третья ракетка мира Иван Любичич высказался о прогрессе Артура Фиса. На прошлой неделе француз взял титул в Барселоне.
В чемпионской гонке Фис идет шестым.
«Его форхенд быстрее и он крутит мяч значительно сильнее, чем кто-либо еще в туре – иногда даже мощнее Алькараса. Иметь такой мощный удар – это большое преимущество, он дает огромную уверенность, особенно на грунте. Именно поэтому я считаю, что грунт – его лучшее покрытие», – сказал бывший тренер Роджера Федерера.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: L’Équipe
Ну Андрея он именно дичайшим кручением и победил в недавнем финале, тот не смог адаптироваться к неудобному отскоку. Хотя нынешний Рублев крайне загадочная теннисная величина.
Нынешний Рублев и к Коприве не смог адаптироваться, так что так себе показатель
Я бы сказал как раз таки наоборот, Рублев очень предсказуемый теннисист)), загадка лишь в том сорвет ли у него башню во время игры или нет
