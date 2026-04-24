Медведев о доминировании Синнера и Алькараса: «Сейчас они далеко впереди всех»

Даниил Медведев высказался о доминировании в туре Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

– Их сила в том, что они почти всегда играют на своем уровне – даже если это не выглядит идеально. Но даже когда они проседают, их уровень падает совсем немного. Именно поэтому они обыгрывают всех. У меня же уровень колеблется сильнее. Так что я надеюсь снова найти свою лучшую форму и попытаться их обыграть.

– Есть ли ощущение, что вы сократили отставание, стали ближе к ним?

– Если говорить о Яннике и Карлосе – нет, сейчас они далеко впереди всех. Возможно, по стабильности результатов Зверев немного ближе, поэтому он и третий в мире. Но даже ему тяжело их обыгрывать. Они остаются на вершине. Сейчас разрыв огромный, но это не проблема – они просто играют очень хорошо, а тебе остается стараться показывать свой максимум.

– Что больше всего раздражает в матчах против них?

– Многое. Синнер сейчас сильно прибавил в подаче – ее очень сложно принимать. У Карлоса – мощь ударов, особенно форхенд. И вдруг – бац, укороченный. Причем дело не только в мощности, а в том, что ты никогда не знаешь, чего ожидать. Его укороченные просто отличные, и даже если ты их ждешь, нет уверенности, что выиграешь розыгрыш – они очень быстрые. В целом у них есть весь арсенал ударов, и большинство из них они выполняют лучше тебя. Поэтому защищаться против них крайне сложно, – сказал Медведев в интервью ABC.

Наибольшее количество очков, набранных двумя лидерами рейтинга ATP с 2009 года:
-26310 баллов: Алькарас и Синнер (04/2026).
-26310 очков: Надаль и Федерер (04/2009)
-26105 очков: Джокович и Маррей (08/2016).
Абсолютное рекордное доминирование нового БИГ2.
Рейтинг ATP от 20.04.26:
1 (2). Янник Синнер (Италия) — 13350.
2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 12960
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5255.
Рекордный отрыв от остальных, от третьей позиции отрыв составляет 7705 очков, рекорд, то есть 4 ТБШ нужно выиграть, чтоб догнать. Отрыв растёт каждую неделю.
Пропасть.
Отрыв намного больше рейтинга третьего игрока.
Двух Зверевых не хватает, нужно три.
Окончательное оформление нового БИГ2.
Абсолютное доминирование двоих над остальными!
Ну все равно пока им далеко до величайшего противостояния в теннисе Федалей, хотя парадокс федали так и ни разу не сыграли на юс опен, являясь лучшими игроками юс опен в 21 веке, а Синнеру Алькарасу осталось сыграть лишь в финале ао
Рекомендуем
Главные новости
Медведев о том, что отказался тренироваться на корте на «Сантьяго Бернабеу»: «Страшно, что будет другой отскок и покрытие»
26 минут назад
Мадрид (ATP). 4-й круг. Медведев сыграет с Коболли, Синнер – с Норри, Рууд поборется с Циципасом, Зверев – с Меньшиком
27 минут назад
Хачанов о поражении от Меньшика: «Когда выходишь с корта, думаешь: «Да пошло все куда подальше»
48 минут назад
Мадрид (WTA). 1/4 финала. Андреева встретится с Фернандес, Соболенко – с Батист, Потапова поборется с Плишковой
сегодня, 06:11
Андреева о том, что хотела бы улучшить перед матчем с Фернандес: «Нужно играть более активно»
вчера, 22:24
Потапова победила Рыбакину и впервые с марта 2024-го вышла в 1/4 финала тысячника
вчера, 22:21
Мадрид (WTA). Андреева, Соболенко, Костюк вышли в 1/4 финала, Рыбакина, Гауфф, Бенчич выбыли
вчера, 22:05
Флавио Коболли: «Медведев – один из лучших игроков в туре, поэтому завтра я должен быть безупречен»
вчера, 21:45
Меньшик в матче с Хачановым выиграл тай-брейк из 24 очков и впервые за год вышел в 1/8 финала «Мастерса»
вчера, 21:10
Мадрид (ATP). Медведев, Синнер, Зверев, Рууд, Циципас, Коболли вышли в 4-й круг, Хачанов, Оже-Альяссим выбыли
вчера, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Рекомендуем