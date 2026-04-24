Медведев о доминировании Синнера и Алькараса: «Сейчас они далеко впереди всех»
Даниил Медведев высказался о доминировании в туре Карлоса Алькараса и Янника Синнера.
– Их сила в том, что они почти всегда играют на своем уровне – даже если это не выглядит идеально. Но даже когда они проседают, их уровень падает совсем немного. Именно поэтому они обыгрывают всех. У меня же уровень колеблется сильнее. Так что я надеюсь снова найти свою лучшую форму и попытаться их обыграть.
– Есть ли ощущение, что вы сократили отставание, стали ближе к ним?
– Если говорить о Яннике и Карлосе – нет, сейчас они далеко впереди всех. Возможно, по стабильности результатов Зверев немного ближе, поэтому он и третий в мире. Но даже ему тяжело их обыгрывать. Они остаются на вершине. Сейчас разрыв огромный, но это не проблема – они просто играют очень хорошо, а тебе остается стараться показывать свой максимум.
– Что больше всего раздражает в матчах против них?
– Многое. Синнер сейчас сильно прибавил в подаче – ее очень сложно принимать. У Карлоса – мощь ударов, особенно форхенд. И вдруг – бац, укороченный. Причем дело не только в мощности, а в том, что ты никогда не знаешь, чего ожидать. Его укороченные просто отличные, и даже если ты их ждешь, нет уверенности, что выиграешь розыгрыш – они очень быстрые. В целом у них есть весь арсенал ударов, и большинство из них они выполняют лучше тебя. Поэтому защищаться против них крайне сложно, – сказал Медведев в интервью ABC.
-26310 баллов: Алькарас и Синнер (04/2026).
-26310 очков: Надаль и Федерер (04/2009)
-26105 очков: Джокович и Маррей (08/2016).
Абсолютное рекордное доминирование нового БИГ2.
Рейтинг ATP от 20.04.26:
1 (2). Янник Синнер (Италия) — 13350.
2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 12960
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5255.
Рекордный отрыв от остальных, от третьей позиции отрыв составляет 7705 очков, рекорд, то есть 4 ТБШ нужно выиграть, чтоб догнать. Отрыв растёт каждую неделю.
Пропасть.
Отрыв намного больше рейтинга третьего игрока.
Двух Зверевых не хватает, нужно три.
Окончательное оформление нового БИГ2.
Абсолютное доминирование двоих над остальными!