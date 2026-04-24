Ходар в матче с Де Минауром впервые обыграл соперника из топ-10

Испанец Рафаэль Ходар обыграл восьмую ракетку мира Алекса де Минаура во втором круге «Мастерса» в Мадриде – 6:3, 6:1.

Для 19-летнего Ходара это первая победа над соперником из топ-10. Теперь его баланс против первой десятки 1:1 – в Делрей-Бич он проиграл Тэйлору Фрицу .

У Ходара 14 побед в 16 последних матчах. Теперь он сыграет с Жоао Фонсекой .