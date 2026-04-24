Ходар в матче с Де Минауром впервые обыграл соперника из топ-10
Испанец Рафаэль Ходар обыграл восьмую ракетку мира Алекса де Минаура во втором круге «Мастерса» в Мадриде – 6:3, 6:1.
Для 19-летнего Ходара это первая победа над соперником из топ-10. Теперь его баланс против первой десятки 1:1 – в Делрей-Бич он проиграл Тэйлору Фрицу.
У Ходара 14 побед в 16 последних матчах. Теперь он сыграет с Жоао Фонсекой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Раньше все скальп Рууда забирали и получали первую победу над топ 10, а сейчас де Минор на его месте
Ничего не поменялось, же яминора на грунте чехлят, Рууда на харде 🤷♂️
Еще в своё время на Рублеве себе репутацию зарабатывали.
Вроде как солидное достижение для проспекта, впервые из топ 10, с другой стороны - это ДеМинор.... Солидность сразу куда-то улетучилась, в удивительную эпоху тенниса живём
А Вы посмотрите игры Ходара за последние два месяца, и все вопросы отпадут. Хорошее время для тенниса, а у вас просто снобизм.
Хорошего в теннисе сейчас мало , за исключением тройки игроков
