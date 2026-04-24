Макнелли впервые обыграла соперницу из топ-10

76-я ракетка мира Кэти Макнелли во втором круге турнира в Мадриде обыграла №10 Викторию Мбоко – 6:4, 6:1.

Для американки это первая в карьере победа над соперницей из топ-10 (после восьми поражений).

«Боже, какое приятное чувство (улыбается). Я уже давно стучалась в дверь. Часто брала сеты у топов, но не могла выиграть два подряд. Именно над этим я и работала на этой неделе.

Сегодня я была очень стойкой, очень этим горжусь. Сыграла по-настоящему солидно. Очень приятное чувство», – сказала Макнелли в интервью на корте.