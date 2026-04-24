Рублев о поражении от Копршивы: «Когда раз в год у тебя все получается... Ну что, бывает»
Андрей Рублев прокомментировал поражение от 66-й ракетки мира Вита Копршивы во втором круге «Мастерса» в Мадриде – 3:6, 4:6.
– Первые брейк-поинты у вас появились, уже когда надо было отыгрывать подачу на матч.
– Он наконец-то не попал так много первых подач, как все геймы до этого, где-то не сразу забил, где-то мне после приема удалось атаковать. В последнем гейме получился нормальный теннис, а до этого – такое. Когда раз в год у тебя все получается... Ну что, бывает.
– Как правильно было себя вести в таком матче?
– Да не знаю, как правильно. Играть и бороться правильно. Где-то я и боролся, эмоции были. Но когда 93% первой подачи в первом сете…
– И что делать, когда такое видишь?
– Да ничего. Играть и молчать, молчать и играть.
– Как уложить в голове теперь: успешный турнир в Барселоне на прошлой неделе, теперь вылет в первом же матче Мадрида.
– Да спокойно, тренироваться дальше. Шелтон вон тоже проиграл, – передает слова Рублева корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.