  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рублев о поражении от Копршивы: «Когда раз в год у тебя все получается... Ну что, бывает»
9

Рублев объяснил поражение от Копршивы.

Андрей Рублев прокомментировал поражение от 66-й ракетки мира Вита Копршивы во втором круге «Мастерса» в Мадриде – 3:6, 4:6.

– Первые брейк-поинты у вас появились, уже когда надо было отыгрывать подачу на матч.

– Он наконец-то не попал так много первых подач, как все геймы до этого, где-то не сразу забил, где-то мне после приема удалось атаковать. В последнем гейме получился нормальный теннис, а до этого – такое. Когда раз в год у тебя все получается... Ну что, бывает.

– Как правильно было себя вести в таком матче?

– Да не знаю, как правильно. Играть и бороться правильно. Где-то я и боролся, эмоции были. Но когда 93% первой подачи в первом сете…

– И что делать, когда такое видишь?

– Да ничего. Играть и молчать, молчать и играть.

– Как уложить в голове теперь: успешный турнир в Барселоне на прошлой неделе, теперь вылет в первом же матче Мадрида.

– Да спокойно, тренироваться дальше. Шелтон вон тоже проиграл, – передает слова Рублева корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoАндрей Рублев
logoATP
logoMutua Madrid Open
logoВит Копршива
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
типичный Рублев - успокоил себя тем что Шелтон тоже проиграл.
Где-то я такое уже слышала :)
Коприва-то как раз последнее время прибавил, а Рубль наоборот играет крайне нестабильно. То пан, то пропал.
Ответ Basta777
По моему стабильно, плохо. За редким исключением всегда были проблемы в матчах с теми, кто сильно ниже в рейтинге.. только если раньше как то вытягивал на морально-волевых-то теперь и того не осталось. Думаю на РГ сольет во 2-3 круге
Это он про свое выступление в Барселоне? И то не все получилось
Ответ Hardy
Да он явно о себе и говорит
Directed by Robert B. Weide
Чел ты брейканулся во втором гейме
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Копршива в матче с Рублевым второй раз обыграл соперника из топ-20
24 апреля, 18:18
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем