Надаль поддержал Алькараса, объявившего о пропуске «Ролан Гаррос»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль обратился к Карлосу Алькарасу , который пропустит «Ролан Гаррос » из-за травмы запястья.

«Держись, Карлос! Желаю скорейшего восстановления. Такие трудные моменты лишь подчеркивают все, чего ты уже добился. Побольше сил и крепко обнимаю!💪🏼», – твитнул Надаль.

