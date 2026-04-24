Надаль поддержал Алькараса, объявившего о пропуске «Ролан Гаррос»
22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль обратился к Карлосу Алькарасу, который пропустит «Ролан Гаррос» из-за травмы запястья.
«Держись, Карлос! Желаю скорейшего восстановления. Такие трудные моменты лишь подчеркивают все, чего ты уже добился. Побольше сил и крепко обнимаю!💪🏼», – твитнул Надаль.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @RafaelNadal
И добавил:"молоко ещё на губах не обсохло мою чашку 3 раза подряд брать"
