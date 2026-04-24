Копршива в матче с Рублевым второй раз обыграл соперника из топ-20
66-я ракетка мира Вит Копршива во втором круге в Мадриде обыграл №12 Андрея Рублева – 6:3, 6:4.
Для чеха это вторая победа в десяти матчах против соперников из топ-20. Также он второй раз в карьере дошел до третьего круга «Мастерса».
Дальше Копршива сыграет с Артуром Риндеркнешем.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
6:3 счёт первого сета, а не 7:6... Спорц в своём репертуаре
Для полноты картины - 1я победа была на Д Шаповаловым (10) в Гштааде 2021. Шап был в топ-10, а Вит - 249м
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем