Копршива в матче с Рублевым второй раз обыграл соперника из топ-20

66-я ракетка мира Вит Копршива во втором круге в Мадриде обыграл №12 Андрея Рублева – 6:3, 6:4.

Для чеха это вторая победа в десяти матчах против соперников из топ-20. Также он второй раз в карьере дошел до третьего круга «Мастерса».

Дальше Копршива сыграет с Артуром Риндеркнешем .