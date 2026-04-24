Синнер о том, что Алькарас пропустит «Ролан Гаррос»: «Очень жаль. Надеюсь, он восстановится к «Уимблдону»

Синнер о том, что Алькарас пропустит «Ролан Гаррос»: плохие новости для тенниса.

Янник Синнер прокомментировал новости о том, что Карлос Алькарас пропустит «Ролан Гаррос » из-за травмы запястья.

«Это очень тяжело. Это такая травма, после которой восстанавливаешься очень-очень медленно. Плохие новости для тенниса, для Карлоса как действующего чемпиона и для меня как для человека, который хочет соревноваться с лучшими. Карлос действительно лучший на этом покрытии. Очень жаль. Желаю ему как можно скорее восстановиться, надеюсь, к «Уимблдону ». Очень грустно и неожиданно», – сказал Синнер в интервью RTVE.

На пресс-конференции он добавил: «Карлос нужен теннису. Когда он играет, все становится лучше. Думаю, он вернется еще сильнее. Травмы – это всегда сложно, особенно когда речь о запястье. Хочу, чтобы он вернулся без каких-либо проблем».

