Синнер – третий по длительности победной серии на «Мастерсах»
Янник Синнер выиграл 23-й матч подряд на «Мастерсах» и сравнялся по этому показателю с Рафаэлем Надалем.
Длиннее беспроигрышные серии были только у Новака Джоковича (31 и 30 побед) и Роджера Федерера (29).
Кроме того, с момента введения формата в 1990 году Синнер стал единственным игроком, сыгравшим минимум 10 матчей, у которого нет отрицательного баланса после проигранного первого сета на «Мастерсах». У итальянца 18 побед и 18 поражений.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Сможет ли дойти до заветных 32 побед подряд на Мастерс?