Синнер о трехсетовике с Бонзи: «Еще до матча знал, что будет тяжело»

Янник Синнер прокомментировал победу над Бенжаменом Бонзи во втором круге «Мастерса» в Мадриде – 6:7(6), 6:1, 6:4.

– Многие говорят о возможном историческом достижении – вы можете выиграть пять «Мастерсов» подряд. Как сделать так, чтобы это на вас не давило?

– Сейчас я, прежде всего, пытаюсь понять, как играть здесь, на этом покрытии. Мы идем день за днем и посмотрим, как все сложится. Я понимаю, что стоит на кону, но не зацикливаюсь на этом. Мы с командой знаем, что нужно делать, и стараемся пройти как можно дальше. При этом я слежу за своим состоянием, за тем, как чувствует себя тело. Посмотрим, что будет дальше.

– Как вы чувствовали себя в начале матча и потом в конце?

– Было тяжело. Здесь мне действительно непросто, и я знал это еще до матча. Очень специфический корт и условия. Каждый день отличается, и это может сильно влиять на игру. Надеюсь, смогу немного прибавить к следующему раунду. Я старался сохранять спокойствие психологически – думаю, именно это помогло мне сегодня победить. В игровом плане будем прибавлять. Завтра есть время – день отдыха, постараемся использовать его максимально эффективно. Посмотрим, как далеко я смогу пройти, – сказал Синнер в интервью на корте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Синнер выиграл 23-й матч подряд на «Мастерсах»
24 апреля, 16:36
Медведев о том, что отказался тренироваться на корте на «Сантьяго Бернабеу»: «Страшно, что будет другой отскок и покрытие»
25 минут назад
Мадрид (ATP). 4-й круг. Медведев сыграет с Коболли, Синнер – с Норри, Рууд поборется с Циципасом, Зверев – с Меньшиком
26 минут назад
Хачанов о поражении от Меньшика: «Когда выходишь с корта, думаешь: «Да пошло все куда подальше»
47 минут назад
Мадрид (WTA). 1/4 финала. Андреева встретится с Фернандес, Соболенко – с Батист, Потапова поборется с Плишковой
сегодня, 06:11
Андреева о том, что хотела бы улучшить перед матчем с Фернандес: «Нужно играть более активно»
вчера, 22:24
Потапова победила Рыбакину и впервые с марта 2024-го вышла в 1/4 финала тысячника
вчера, 22:21
Мадрид (WTA). Андреева, Соболенко, Костюк вышли в 1/4 финала, Рыбакина, Гауфф, Бенчич выбыли
вчера, 22:05
Флавио Коболли: «Медведев – один из лучших игроков в туре, поэтому завтра я должен быть безупречен»
вчера, 21:45
Меньшик в матче с Хачановым выиграл тай-брейк из 24 очков и впервые за год вышел в 1/8 финала «Мастерса»
вчера, 21:10
Мадрид (ATP). Медведев, Синнер, Зверев, Рууд, Циципас, Коболли вышли в 4-й круг, Хачанов, Оже-Альяссим выбыли
вчера, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Рекомендуем