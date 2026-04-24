Синнер о трехсетовике с Бонзи: «Еще до матча знал, что будет тяжело»

Янник Синнер прокомментировал победу над Бенжаменом Бонзи во втором круге «Мастерса» в Мадриде – 6:7(6), 6:1, 6:4.

– Многие говорят о возможном историческом достижении – вы можете выиграть пять «Мастерсов» подряд. Как сделать так, чтобы это на вас не давило?

– Сейчас я, прежде всего, пытаюсь понять, как играть здесь, на этом покрытии. Мы идем день за днем и посмотрим, как все сложится. Я понимаю, что стоит на кону, но не зацикливаюсь на этом. Мы с командой знаем, что нужно делать, и стараемся пройти как можно дальше. При этом я слежу за своим состоянием, за тем, как чувствует себя тело. Посмотрим, что будет дальше.

– Как вы чувствовали себя в начале матча и потом в конце?

– Было тяжело. Здесь мне действительно непросто, и я знал это еще до матча. Очень специфический корт и условия. Каждый день отличается, и это может сильно влиять на игру. Надеюсь, смогу немного прибавить к следующему раунду. Я старался сохранять спокойствие психологически – думаю, именно это помогло мне сегодня победить. В игровом плане будем прибавлять. Завтра есть время – день отдыха, постараемся использовать его максимально эффективно. Посмотрим, как далеко я смогу пройти, – сказал Синнер в интервью на корте.