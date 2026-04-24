Синнер выиграл 23-й матч подряд на «Мастерсах»
Янник Синнер обыграл Бенжамена Бонзи во втором круге «Мастерса» в Мадриде – 6:7(6), 6:1, 6:4.
Итальянец одержал 18-ю победу подряд, на «Мастерсах» – 23-ю подряд (46:2 по сетам).
Синнер не уступил ни в одном из 36 последних стартовых матчей, а также 27 последних встречах с французами.
Дальше первая ракетка мира сыграет с Элмером Моллером.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Судя по отсутствию сами знаете кого, эта цифра уйдет далеко вперёд
Интересная статистика по французам. В Италии будут очень довольны))
Сегодня было непросто. Будь сильным Янник. В ближайшее время тебя ждут великие дела. Нужно закрыть этот долг👍.
