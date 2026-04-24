Синнер выиграл 23-й матч подряд на «Мастерсах»

Янник Синнер обыграл Бенжамена Бонзи во втором круге «Мастерса» в Мадриде – 6:7(6), 6:1, 6:4.

Итальянец одержал 18-ю победу подряд, на «Мастерсах» – 23-ю подряд (46:2 по сетам).

Синнер не уступил ни в одном из 36 последних стартовых матчей, а также 27 последних встречах с французами.

Дальше первая ракетка мира сыграет с Элмером Моллером .