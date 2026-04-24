Алькарас пропустит «Ролан Гаррос» и «Мастерс» в Риме

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас сообщил, что не будет защищать титулы на «Мастерсе» в Риме и «Ролан Гаррос». 

Испанец получил травму запястья на турнире в Барселоне.

«По итогам сегодняшних обследований мы решили проявить осторожность и пропустить Рим и «Ролан Гаррос». Нам нужно время, чтобы оценить восстановление и понять, когда я смогу вернуться на корт.

Для меня это непростой момент, но я уверен, что мы справимся и выйдем из него только сильнее❤️», – написал Алькарас.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: соцсети Алькараса
Поздравляем Синнера с карьерным шлемом.
Дед думаю может поспорить с этим утверждением, одного ему до сих пор по силам выбить.
На АО всё-таки было очень специфическое стечение обстоятельств, Меншик снялся до матча, Музетти — во время матча, ведя 2-0 по сетам, это помогло Новаку сэкономить силы и выложиться на полную с Синнером. Вряд ли подобное случится ещё раз, а на полноценный турнир большого шлема Новаку не хватало сил ещё в прошлом году. Буду рад ошибиться, но не думаю, что это возможно.
Если Синнер отлетит вот будет заруба за неожиданно освободившийся трон! Все Зверевы Фисы и тд. воспрянут! может повторится 2004 где левый Гаудио выиграл!
Впервые после Медведева на юс 2021 может шлем выиграть обычный человек.
Новость об Алькарасе, но хейтерня пишет только о молодом сербском Императоре))) Величие, в очередной раз преклонили колено))
Блин...худшие ожидания оправдались. Лишь бы совсем не скатился, травма тяжёлая.
Новак на травме, но хейтеры до сих пор боятся его 25-го ТБШ. Красиво, конечно.))
Просто никто не верит в реальность его травм
Хватит ли сил Синнеру взять РГ играя всё подряд? Если нет, то кто тогда возьмёт РГ?
Да снимется скорее всего с Рима если Мадрид заберет!
Вы, кажется, забыли, из какой он страны) он не снимется с Рима
Что ж, теперь вряд ли что-то помешает Синнеру забрать Мадрид, Рим и РГ. Разве что травма.
Он даже с травмой все это выиграет)
А теннисный бог говорил -- не покупай яхту раньше времени.
Но здоровья Карлитосу.
пу-пу-пу, дорога у Синнера открыта
Шанс собраться у Джоковича на один матч есть как на Олимпиаде 2024
Вопрос лишь будет в его физике, если начнет терять сеты в первых кругах против Де Миноров и Коболлей как на Уимблдоне 2025 - то сам себе эти шансы разбазарит.
Привет, в Мадриде наша команда уважаемых ребят (Норри, Муньяр, Марожан, Копришва, Атман, Джумхур) не ударила в грязь лицом.
Как думаешь, Фабиан завтра довершит то, что начал в Австралии?
ну хз, не смотрел их матчи. но отдельный респект Дамиру, Мунару и Марожану.
Сегодня был в шоке с игры Рублева против челленджиста.
Бонзи выдал лучший матч в карьере против Синнера, в первом сете пиковал и возвращал свои подачи с 0:40 и 15:40.
Дальше у Синнера по сетке - моль, Диалло подаван снялся против него.
Тони Надаль о травме Алькараса: «Не стоит идти на риск, у него впереди еще много лет карьеры»
Роддик о травме запястья Алькараса: «Лучше такое, чем проблемы с ногами»
Алькарас о возможном пропуске «Ролан Гаррос»: «Если буду форсировать возвращение, это может сильно навредить мне в будущем»
Рекомендуем
Главные новости
Медведев о том, что отказался тренироваться на корте на «Сантьяго Бернабеу»: «Страшно, что будет другой отскок и покрытие»
25 минут назад
Мадрид (ATP). 4-й круг. Медведев сыграет с Коболли, Синнер – с Норри, Рууд поборется с Циципасом, Зверев – с Меньшиком
26 минут назад
Хачанов о поражении от Меньшика: «Когда выходишь с корта, думаешь: «Да пошло все куда подальше»
47 минут назад
Мадрид (WTA). 1/4 финала. Андреева встретится с Фернандес, Соболенко – с Батист, Потапова поборется с Плишковой
сегодня, 06:11
Андреева о том, что хотела бы улучшить перед матчем с Фернандес: «Нужно играть более активно»
вчера, 22:24
Потапова победила Рыбакину и впервые с марта 2024-го вышла в 1/4 финала тысячника
вчера, 22:21
Мадрид (WTA). Андреева, Соболенко, Костюк вышли в 1/4 финала, Рыбакина, Гауфф, Бенчич выбыли
вчера, 22:05
Флавио Коболли: «Медведев – один из лучших игроков в туре, поэтому завтра я должен быть безупречен»
вчера, 21:45
Меньшик в матче с Хачановым выиграл тай-брейк из 24 очков и впервые за год вышел в 1/8 финала «Мастерса»
вчера, 21:10
Мадрид (ATP). Медведев, Синнер, Зверев, Рууд, Циципас, Коболли вышли в 4-й круг, Хачанов, Оже-Альяссим выбыли
вчера, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Рекомендуем