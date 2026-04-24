Алькарас пропустит «Ролан Гаррос» и «Мастерс» в Риме
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас сообщил, что не будет защищать титулы на «Мастерсе» в Риме и «Ролан Гаррос».
Испанец получил травму запястья на турнире в Барселоне.
«По итогам сегодняшних обследований мы решили проявить осторожность и пропустить Рим и «Ролан Гаррос». Нам нужно время, чтобы оценить восстановление и понять, когда я смогу вернуться на корт.
Для меня это непростой момент, но я уверен, что мы справимся и выйдем из него только сильнее❤️», – написал Алькарас.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: соцсети Алькараса
Но здоровья Карлитосу.
Вопрос лишь будет в его физике, если начнет терять сеты в первых кругах против Де Миноров и Коболлей как на Уимблдоне 2025 - то сам себе эти шансы разбазарит.
Как думаешь, Фабиан завтра довершит то, что начал в Австралии?
Сегодня был в шоке с игры Рублева против челленджиста.
Бонзи выдал лучший матч в карьере против Синнера, в первом сете пиковал и возвращал свои подачи с 0:40 и 15:40.
Дальше у Синнера по сетке - моль, Диалло подаван снялся против него.