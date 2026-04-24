Алькарас пропустит «Ролан Гаррос» и «Мастерс» в Риме

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас сообщил, что не будет защищать титулы на «Мастерсе» в Риме и «Ролан Гаррос ».

Испанец получил травму запястья на турнире в Барселоне.

«По итогам сегодняшних обследований мы решили проявить осторожность и пропустить Рим и «Ролан Гаррос». Нам нужно время, чтобы оценить восстановление и понять, когда я смогу вернуться на корт.

Для меня это непростой момент, но я уверен, что мы справимся и выйдем из него только сильнее❤️», – написал Алькарас.