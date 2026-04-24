Рыбакина после трехсетовика с Рузе: «Сегодня я просто выжила»

Елена Рыбакина прокомментировала победу над Еленой Габриэлой Рузе во втором круге турнира в Мадриде – 4:6, 6:3, 7:5.

– Это был очень тяжелый матч. Сегодня я, по сути, просто выжила (улыбается). Это была далеко не моя лучшая игра, но Габриэла выглядела отлично – играла глубоко, агрессивно, постоянно давила. Подача сегодня совсем не работала. Только последние четыре гейма на своей подаче я провела более-менее нормально, а в остальных пришлось серьезно побороться. Очень рада, что удалось выиграть. Надеюсь, в следующем круге покажу уже более качественный теннис.

– Удалось ли отпраздновать титул в Штутгарте?

– Немного удалось. Вся команда здесь, мы сходили на пару хороших ужинов. Но фокус уже быстро переключился на Мадрид, потому что условия здесь совсем другие. Пока, очевидно, мне не хватило времени на адаптацию, но надеюсь прибавить в следующем матче».

– Что в Мадриде заставило тебя улыбнуться?

– Многое. Здесь потрясающая еда, люди всегда улыбаются. Вне корта меня радует очень многое. На корте сегодня было сложнее улыбаться из-за постоянных проблем (улыбается). Но в целом я очень люблю Мадрид. Спасибо всем, кто пришел поддержать, – сказала Рыбакина в интервью на корте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Леночка, вперёд! Адаптация надеюсь уже прошла
Лене всегда так тяжело даются первые круги турниров. Из-за этого часто может проиграть совсем не топ игроку. Очень редко у нее бывает, что она обыгрывает соперницу со счетом 6:1 6:2 например. Ладно, там с Ариной тяжело, но блин с такими как Русе, Фернандес, Ружич должны быть всегда легкие матчи.
