Прижмич в матче с Шелтоном впервые обыграл соперника из топ-10

87-я ракетка мира Дино Прижмич во втором круге в Мадриде обыграл №6 Бена Шелтона – 6:4, 6:7(4), 7:6(5).

Для хорвата это первая в карьере победа над игроком топ-10 (после двух поражений). Он впервые вышел в третий раунд «Мастерса».

Дальше Прижмич сыграет с Себастьяном Офнером или Томасом Мартином Этчеверри.