Прижмич в матче с Шелтоном впервые обыграл соперника из топ-10
87-я ракетка мира Дино Прижмич во втором круге в Мадриде обыграл №6 Бена Шелтона – 6:4, 6:7(4), 7:6(5).
Для хорвата это первая в карьере победа над игроком топ-10 (после двух поражений). Он впервые вышел в третий раунд «Мастерса».
Дальше Прижмич сыграет с Себастьяном Офнером или Томасом Мартином Этчеверри.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Может пройти ещё пару кругов и высоко подняться в рейтинге! Будем болеть за него!
jy dctulf ,sk nfothjv? f nen e ytuj tot b vjom gjzdbkfcm/
