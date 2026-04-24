Рыбакина выиграла 100-й матч на уровне WTA 1000

Елена Рыбакина обыграла Елену Габриэлу Рузе во втором круге тысячника в Мадриде – 4:6, 6:3, 7:5.

Казахстанка одержала шестую победу подряд. Она выиграла 37 из 42 последних матчей.

Кроме того, эта победа стала для Рыбакиной 100-й на турнирах WTA 1000.

Теперь она сыграет с Циньвэнь Чжэн .