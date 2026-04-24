Рыбакина выиграла 100-й матч на уровне WTA 1000
Елена Рыбакина обыграла Елену Габриэлу Рузе во втором круге тысячника в Мадриде – 4:6, 6:3, 7:5.
Казахстанка одержала шестую победу подряд. Она выиграла 37 из 42 последних матчей.
Кроме того, эта победа стала для Рыбакиной 100-й на турнирах WTA 1000.
Теперь она сыграет с Циньвэнь Чжэн.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
С Циньвеь будет другая игра. Не уровня румынки.
Китайка чуть от Сони матершиницы не отлетела
Соня-матершинница на минуточку чемпионка шлема, и играла в финале РГ
