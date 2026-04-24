Андреева и Шнайдер вышли в 1/8 финала парного тысячника в Мадриде

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг парного тысячника в Мадриде.

Россиянки обыграли Анастасию Децюк и Катаржину Питер – 6:4, 6:0.

Андреева и Шнайдер сыграли вместе впервые с итогового турнира-2025.

Их следующими соперницами станут Элиза Мертенс и Чжан Шуай .