Андреева и Шнайдер вышли в 1/8 финала парного тысячника в Мадриде
Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг парного тысячника в Мадриде.
Россиянки обыграли Анастасию Децюк и Катаржину Питер – 6:4, 6:0.
Андреева и Шнайдер сыграли вместе впервые с итогового турнира-2025.
Их следующими соперницами станут Элиза Мертенс и Чжан Шуай.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
3 комментария
Тренировка прошла успешно
Дальше у них в соперниках одна лучших пар
Дальше сильная очень пара, будет непросто, удачи им
