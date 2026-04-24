Нава отыграл три матчбола у Вашеро и впервые в карьере победил игрока из топ-20

Эмилио Нава ушел с трех матчболов во встрече с 17-й ракеткой мира Валентином Вашеро во втором круге в Мадриде – 6:7(5), 7:6(1), 6:3.

Для него это первая победа над соперником из топ-20 в карьере, ранее его баланс был 0:10.

Аргентинец второй раз в карьере сыграет в третьем круге «Мастерса» – ранее он доходил до этой стадии только на харде в Канаде.

Теперь он встретится с Артуром Фисом или Игнасио Бусе.