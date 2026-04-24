Дель Потро о Синнере и Алькарасе: «Они показывают великолепный теннис, но я не могу сравнивать их с Большой тройкой»
Хуан Мартин дель Потро ответил на вопрос, как бы он соотносил уровень игры Карлоса Алькараса и Янника Синнера с уровнем Большой тройки.
«Это сложный вопрос. На него трудно ответить.
Конечно, Карлитос и Янник показывают великолепный теннис. Они настолько хороши, что отлично играют на всех покрытиях, а это очень важно.
Но я не могу сравнивать их с Большой тройкой. Эти ребята, на мой взгляд, очень особенные. Я всю свою карьеру играл вместе с [Большой тройкой]. Я знаю, насколько они хороши, и как сложно было достичь всего того, чего они добились в теннисе».
Аргентинец также объяснил, почему он считает, что Алькарас и Синнер способны угрожать рекордам, установленным Новаком Джоковичем, Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером.
«Я знаю, что у Карлитоса и Янника есть отличная возможность приблизиться, потому что они играют намного лучше остальных. Так что, на мой взгляд, у них есть большие шансы продолжать выигрывать крупные турниры».