Дель Потро о Синнере и Алькарасе: «Они показывают великолепный теннис, но я не могу сравнивать их с Большой тройкой»

Дель Потро заявил, что не может сравнивать Алькараса и Синнера с Большой тройкой.

Хуан Мартин дель Потро ответил на вопрос, как бы он соотносил уровень игры Карлоса Алькараса и Янника Синнера с уровнем Большой тройки.

«Это сложный вопрос. На него трудно ответить.

Конечно, Карлитос и Янник показывают великолепный теннис. Они настолько хороши, что отлично играют на всех покрытиях, а это очень важно.

Но я не могу сравнивать их с Большой тройкой. Эти ребята, на мой взгляд, очень особенные. Я всю свою карьеру играл вместе с [Большой тройкой]. Я знаю, насколько они хороши, и как сложно было достичь всего того, чего они добились в теннисе».

Аргентинец также объяснил, почему он считает, что Алькарас и Синнер способны угрожать рекордам, установленным Новаком Джоковичем, Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером.

«Я знаю, что у Карлитоса и Янника есть отличная возможность приблизиться, потому что они играют намного лучше остальных. Так что, на мой взгляд, у них есть большие шансы продолжать выигрывать крупные турниры».