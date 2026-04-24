  • Циципас – отцу во время матча: «Мерзавец, кусок дерьма. Иди ## ###, идиот. Отстань, дурак»
Стефанос Циципас ругался на отца по ходу матча в Мадриде. Грек в первом круге «Мастерса» победил Патрика Кипсона – 3:6, 7:6(6), 7:6(4).

Циципас сказал в адрес Апостолоса: «Мерзавец, кусок дерьма. Иди ## ###, идиот. Отстань, дурак».

Дальше грек встретится с Александром Бубликом.

Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, тут решил ко мне лезть ты, засранец вонючий, мать твою!! А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть! Я тебя сам трахну, ублюдок, онанист чёртов, будь ты проклят!!!..
Ответ chingizhan2006
Сразу это вспомнил)
Комментарий с голосом 😂
В следующей игре вместе с Бубликом будут ругаться на отца
на отца Бублика?
"Высокие, высокие отношения!" (с)
Почему-то даже не удивлён.
Обычный день из жизни Циципасов
Наконец-то греческий философ из Твиттера расчехлился.
Давно была известана его глупая сушность по конфликту с Медведевым
какой странный набор выражений
как будто два человека из разных эпох ругаются)
Жесть((( вот это дно, а вовсе не бэкхенд. совсем не хочется смотреть матчи Стефаноса!
ну его отец кстати вообще рта не закрывал на прошлых матчах, причем когда он проигрывает то молчок вместо подбадривания, но именно когда циципас выигрывает очко начинается просто словесный поток, я бы с ума сошел на месте ципы. вот ципа наверное и сошел
Никак не пойму одного: у них уже давно не идёт результат, отношения портятся, а у Стефаноса в отличие от ряда соседей по топ-100 наверняка есть деньги на регулярного сильного тренера. Время перезапустить карьеру и поиграть 3-4 сезона хотя бы внутри топ-20 он вполне может - в 27 лет физика ещё не должна заметно проседать. Зачем мыши продолжают плакать, но упорно есть кактус этих тупиковых отношений? ¯_(ツ)_/¯
Иванишевич уже все сказал по этому поводу) Сейчаc он успешно тренит Фиса, а Стэф так и продолжает трепыхаться в болоте с отцом, причем он сознательно вошел в эту реку дважды
А что Иванишевич сказал? Я наверное пропустил это. Просто склоки с родителями-тренерами, когда есть какой-то результат - это одно, но когда ты в самом продуктивном возрасте вывалился на границу топ-100 - это уже какая-то разновидность садомазохизма.
В этой новости мне больше всего понравилось: "Дальше грек встретится с Александром Бубликом" )))
тонко)
Хамло, маменькин сынок и изрядный лентяй, который может только твиты строчить. Ничего не хочет менять отсюда и результаты. Здесь даже не Горан нужен, а Лендл, наверно, чтобы если что по морде дать прямо не трене.
Только вот большая греческая семья прекрасно живёт за его счёт. Бездари братья, сестра. Родители ладно. Я не оправдываю, мне неприятно как Стеф выходит из себя. Прям бесконтрольно
Но как есть.
У Новака тоже все паразитируют на нем, но там атмосфера другая
