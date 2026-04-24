Циципас – отцу во время матча: «Мерзавец, кусок дерьма. Иди ## ###, идиот. Отстань, дурак»

Стефанос Циципас ругался на отца по ходу матча в Мадриде. Грек в первом круге «Мастерса» победил Патрика Кипсона – 3:6, 7:6(6), 7:6(4).

Циципас сказал в адрес Апостолоса: «Мерзавец, кусок дерьма. Иди ## ###, идиот. Отстань, дурак».

Дальше грек встретится с Александром Бубликом.