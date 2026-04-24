Трунжелитти дважды за три дня проиграл Мериде в Мадриде
Марко Трунжелитти с двух матчболов проиграл Даниэлю Мериде в первом круге «Мастерса» в Мадриде. Он вел 6:5, 40:15 в третьем сете, но в итоге отдал подачу. На тай-брейке он отыграл четыре матчбола, но затем все же уступил со счетом 4:6, 6:1, 6:7(6).
Трунжелитти попал в сетку как лаки-лузер – в финале квалификации он также уступил Мериде, но со счетом 6:7(4), 3:6.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Вот обидно чуваку, один матч болл по линии нереально был отыгран, Трунжелитти уже к сетке шёл и похоже собирался руки пожимать 🤪
Не заголовок, а скороговорка какая-то.
Это был эпичный матч) если вам кажется, что это Стефанос творит дичь на корте, то вы не видели этих двух парней в деле :) там ещё публика подогревала эту клоунаду:)
А в чем клоунада? В том, что ты денег поставил?)
