Трунжелитти дважды за три дня проиграл Мериде в Мадриде

Марко Трунжелитти с двух матчболов проиграл Даниэлю Мериде в первом круге «Мастерса» в Мадриде. Он вел 6:5, 40:15 в третьем сете, но в итоге отдал подачу. На тай-брейке он отыграл четыре матчбола, но затем все же уступил со счетом 4:6, 6:1, 6:7(6).

Трунжелитти попал в сетку как лаки-лузер – в финале квалификации он также уступил Мериде, но со счетом 6:7(4), 3:6.