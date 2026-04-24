Мирра Андреева: «Я очень много работала, чтобы на корте не было никаких неприятных инцидентов»
Россиянка вышла в третий круг тысячника в Мадриде, обыграв Панну Удварди 7:5, 6:2.
– Кажется, что ты стала более степенной и спокойной. Может быть, потому, что повзрослела, 19 скоро все-таки? Или у тебя что-то произошло?
– Не знаю, наверное, возраст играет роль (улыбается).
Но в последнее время я очень много над этим работала, чтобы ничего такого плохого не происходило на корте, не было никаких неприятных инцидентов. Я долго и усердно работала и с психологом, и с собой, и с Кончитой [Мартинес] тоже. Поэтому я рада, что можно увидеть результат на корте, и я продолжаю работать в этом направлении, – поделилась россиянка с BB Tennis.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал BB Tennis
Бекккер отличался злостью и вспыльчивостью, работал с психологами, но выигрывал тогда, когда выплескивал всё это, а не держвл в себе.. Это карма.
Рыжий диавол.
Мирра тоже конопатая
Весь 1-й сет своими нервами мешала себе играть, пара срывов ударов и пошло, поехало.
Она месяц назад выдала шоу, послав зрителей , пока все идёт в гору)
