Мирра Андреева: «Я очень много работала, чтобы на корте не было никаких неприятных инцидентов»

Россиянка вышла в третий круг тысячника в Мадриде, обыграв Панну Удварди 7:5, 6:2.

– Кажется, что ты стала более степенной и спокойной. Может быть, потому, что повзрослела, 19 скоро все-таки? Или у тебя что-то произошло?

– Не знаю, наверное, возраст играет роль (улыбается).

Но в последнее время я очень много над этим работала, чтобы ничего такого плохого не происходило на корте, не было никаких неприятных инцидентов. Я долго и усердно работала и с психологом, и с собой, и с Кончитой [Мартинес] тоже. Поэтому я рада, что можно увидеть результат на корте, и я продолжаю работать в этом направлении, – поделилась россиянка с BB Tennis.